PNL conduce Bihorul fara aliante. Liberalii au majoritate atat in CL Oradea, cat si in CJ Bihor

Potrivit sursei citate, in Oradea, liberalii au obtinut 20 de mandate de consilieri locali, asigurandu-si majoritatea de doua treimi insa la Consiliul Judetean Bihor au doar 22 de mandate plus votul presedintelui CJ, Ilie Bolojan, din totalul de 35, ceea ce inseamna ca pentru proiectele care privesc patrimoniul judetului - care se aproba cu votul a doua treimi dintre consilieri - vor avea nevoie si de un vot din partea opozitiei.Cu toate acestea, mai arata adevarul.ro, conducerea PNL Bihor a decis sa nu intre in alianta nici cu UDMR si nici cu reprezentantii PSD , singurele formatiuni care au reprezentanti in Consiliul Local Oradea (4-UDMR, 3-PSD), respectiv Consiliul Judetean Bihor (6 - UDMR si 6-PSD)."Biroul Politic Judetean a stabilit nominalizarile pe care le va face pentru cele doua pozitii de vicepresedinti ai Consiliului Judetean Bihor, in persoana domnului Mircea Malan , actualmente viceprimar al Oradiei, care va gestiona portofoliul legat de proiectele europene, si Calin Gal, fost sef al Garzii Financiare Bihor, in prezent consilier judetean, care va gestiona problemele economice. Tot ceea ce am spus ca vom face inainte de campanie vom cauta sa ducem la indeplinire in asa fel incat sa-i respectam pe alegatorii din Bihor", a declarat Ilie Bolojan.Potrivit adevarul.ro , propunerile pentru functiile de viceprimari la Oradea sunt Arina Mos, directorul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, si Marcel Daniel Dragos, sef serviciu in cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.