Prahova: Bomba de aviatie de 200 kilograme, gasita in zona unui complex rezidential din Ploiesti

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pirotehnistii au fost solicitati sa intervina pe Bulevardul Republicii din Ploiesti, in zona unui complex rezidential, pentru asanarea unei bombe de aviatie din al Doilea Razboi Mondial, care cantareste 200 de kilograme.Zona a fost izolata, iar la fata locului este asteptat un echipaj specializat de la Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta Ciolpani pentru ridicarea elementului de munitie in vederea detonarii ulterioare.In zona se afla si politisti care asigura masurile specifice.