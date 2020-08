Un barbat parasit de sotie si ramas singur cu noua copii a amenintat ca se arunca de pe sediul primariei din comuna

Politia a sesizat Protectia Copilului pentru a lua masuri in cazul celor noua copii parasiti de mama, in conditiile in care tatal acestora a fost transportat, sambata, la Spitalul de Psihiatrie."La fata locului a intervenit un politist negociator din cadrul I.P.J. Sibiu, care a reusit, in scurt timp, aproximativ 15 minute, sa il convinga pe barbat sa coboare, fara a recurge la gesturi extreme care i-ar pune viata in pericol. Acesta va fi transportat Spitalul de Psihiatrie Sibiu. Intrucat sotia acestuia a plecat de acasa si impreuna au 9 copii, a fost anuntat DGASPC pentru a dispune masuri", a precizat Luciana Lazar.La sediul Primariei Nocrich s-au deplasat si echipaje de la Ambulanta si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu.