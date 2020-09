VIDEO Un medic roman explica cum actioneaza noviciok, substanta cu care ar fi fost otravit Navalnii: "A fost realizata in laborator, se pare, ca o arma chimica biologica in razboaie"

Aceasta substanta este neurotoxica. Ce inseamna? Sa zicem ca este in apa, ceai, coca cola, orice bautura din care am ingerator. Din stomac ajunge ajunge pana in creier. Este neurotoxica. Ce se intampla? Eu sunt celula nervoasa si intrerupe legatura intre mine si alta celula nervoasa. Eu nu mai dau manca cu dumneavoastra. Am oprit aici. Mi-a blocat transmisia. Atunci, tot organismul se prabuseste. Dintr-o data inima incepe sa nu mai functioneze, isi incetineste bataile - asa spune in tratate - respiratia incepe sa scada, toate functiile organismului, oboseala majora si moare prin asfixiere.Daca era aceasta substanta, pana acum domnul () era ingeras, indiferent de Spitalul Charite din Berlin, care este un spital superb, sau de alt lucru. Ca a baut sau nu tot ceaiul, asta este o substanta foarte periculoasa. Unde sau la ce se foloseste, nu pot sa stiu", a aratat neurochirurgul, la Digi24.