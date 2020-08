VIDEO Politisti taiati cu coasa in Dambovita. Sindicatul Europol: "Risca sa isi piarda degetele de la maini". Agresorii au fost impuscati

"Politistii taiati aseara la Vacaresti risca sa isi piarda degetele de la maini dupa ce un derbedeu certat cu legea i-a atacat cu bestialitate.Asistam la astfel de situatii pentru ca legislatia e facuta in favoarea infractorului, politistul putand folosi armamentul din dotare, numai dupa ce a epuizat toate caile de aplanare a conflictului. In acest caz, colegii nostri sunt atacati direct inainte de a avea o reactie. In timp ce politistii sunt victimile ultrajului, protectia politistului e zero", precizeaza Sindicatul "Europol"Unul dintre barbatii implicati in scandalul din localitatea Vacaresti a fost impuscat de politisti in picior, iar celalalt in abdomen, se arata intr-o informare a Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Dambovita.Potrivit sursei citate, duminica seara, un barbat de 44 de ani, din localitatea Vacaresti, a sesizat prin numarul pentru apeluri de urgenta 112, ca are un conflict cu vecinii."De indata, un echipaj de politie , format din 2 agenti, s-a deplasat la fata locului pentru aplanarea conflictului, moment in care un barbat i-ar fi amenintat cu un obiect ascutit. Astfel, s-au efectuat focuri de arma in plan vertical pentru somarea persoanei implicate in conflict si, avand in vedere faptul ca nu a fost respectata somatia, politistul a executat foc de arma in urma caruia agresorul a fost vatamat in membrul inferior. In sprijinul agresorului a venit si fratele acestuia care ar fi agresat politistii cu acelasi obiect ascutit, si de aceasta data fiind utilizat armamentul din dotare. Barbatul in cauza a fost impuscat in zona abdomenului", se sustine in informarea IPJ.