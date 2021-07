Bilanțul negru al inundațiilor din Germania. 180 de oameni și-au pierdut viața VIDEO

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany



pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021

Hospital in Germany 🇩🇪 after the recent floods. Lesson: #nature makes all countries a level playing field. pic.twitter.com/e9EPJLmphq — 🆁🅰🅹🅴🆂🅷 🅿🅰🆁🅸🅺🅷 (@imacuriosguy) July 16, 2021

Firefighter carried off by flood waters in Germany is rescued by the heroic actions of these residents. pic.twitter.com/c40YMqwyyl — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) July 16, 2021

În regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectată de dezastru, "numărul morţilor este de 132 şi sunt 766 de răniţi", a anunţat poliţia din Koblenz.De asemenea, 149 de persoane sunt căutate încă. În Renania de Nord-Westfalia, ultimul bilanţ arată 49 de persoane decedate.În Germania sunt anunţate din nou ploi în acest weekend.