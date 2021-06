Rupere de nori la Galati. Toate strazile orasului au fost inundate VIDEO

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati , colonel Eugen Chirita, toate strazile municipiului au fost inundate, orasul fiind practic paralizat. Apa pe strazi a ajuns pana la jumatate de metru, dupa ploaia care a durat cateva zeci de minute, timp in care a fost in vigoare un cod rosu "Urmare a fenomenelor meteo extreme care s-au abatut asupra orasului, autobuzele si troleibuzele nu circula. Datorita fenomenelor meteo extreme care s-au abatut asupra orasului sunt blocaje in circulatie ", au anuntat reprezentantii societatii de transport in comun din Galati.Mai multi copaci au cazut atat in centrul orasului cat si pe soseaua de centura.Pana acum, din primele centralizari, apa a intrat in cateva case, dar a inundat si 120 de curti si gospodaƕii fara a intra si in aceste locuinte.Autoritatile se asteptau, dat fiind cantitatea imensa de precipitatii inregistrata intr-un timp foarte scurt, sa fie nevoie de evacuarea populatiei din zonele joase ale orasului, care sunt cele mai inundate, insa pana acum nu a fost dispusa o asemenea masura.Pe de alta parte, mai multi galateni reclama pe retelele de socializare ca avertizarea RO-Alert de ploaie torentiala a venit dupa ce vijelia s-a terminat.Oamenii cer autoritatilor sa transmita aceste mesaje in timp util, pentru ca populatia sa se poata pune la adapost si sa si ia toate masurile de precautie, nu in timpul furtunii sau la finalul ei, atunci cand nu mai pot face nimic.