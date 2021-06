Apele Romane: Sunt depasite cotele de pericol pe raul Negru si cele de inundatie pe Olt, Dobrovat si Vaslui

Este vorba despre raul Negru, la statia hidrometrica Reci (Covasna) si cotele de inundatie pe Olt (judetul Brasov), pe Dobrovat si pe Vaslui (Vasluet) la statia hidrometrica Codaesti (judetul Vaslui). Echipele institutiei au intervenit in localitatea Reci pentru limitarea efectelor produse de inundatii si este monitorizata strict zona de confluenta a raului Putna cu Siretul."La aceasta ora, se inregistreaza depasiri ale cotelor de pericol pe raul Negru, la statia hidrometrica Reci, ale cotelor de inundatie pe Olt la statia hidrometrica Hoghiz (judetul Brasov) si pe Dobrovat la statia hidrometrica Codaesti si pe raul Vaslui (Vasluet) la statia hidrometrica Codaesti (judetul Vaslui) si ale cotelor de atentie pe raul Taita, la statia hidrometrica Hamcerarca (judetul Tulcea) si pe raul Calmatui la statia hidrometrica Ciresu (judetul Braila)", au transmis, luni dupa-amiaza, reprezentantii Administratiei "Apele Romane".Totodata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a prelungit codul galben si portocaliu pentru inca 24 de ore pentru bazinele hidrografice: Somes-Tisa, Mures, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau -Ialomita, Siret, Prut si Dobrogea-Litoral.Pana marti, 22 iunie, la ora 09.00, se pot inregistra depasiri ale cotelor de atentie pe raurile din bazinele hidrografice Viseu - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior, Iza - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Maramures), Somesul Mic - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Cluj si Bihor), Somesul Mare - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Bistrita-Nasaud); Aries - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Alba si Cluj), Mures - in bazinul din amonte de statia hidrometrica Glodeni, Niraj (judetele Harghita si Mures), Tarnava Mica - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior, Tarnava Mare - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Harghita, Mures, Brasov, Sibiu si Alba); Jiu - in bazinul din amonte de statia hidrometrica Sadu, Jiu - pe afluentii aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Sadu pana in amonte de statia hidrometrica Rovinari, Gilort - in bazinul superior, Motru - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Hunedoara, Gorj si Mehedinti); Olt - pe afluentii aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Sebes Olt (judetele Sibiu, Valcea, Arges, Gorj, Olt si Dolj).Totodata, pana marti la ora 24.00, pot fi depasiri pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - in bazinul din amonte de statia hidrometrica Sebes Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu); Vedea - in bazinul superior si pe afluentii din bazin mijlociu si inferior (judetele Olt, Arges si Teleorman), Arges - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita), Calmatui (judetele Buzau si Braila); Buzau - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Brasov, Covasna, Buzau si Prahova), Ramnicu Sarat (judetele Buzau si Vrancea), Putna (judetul Vrancea), Trotus (judetele Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Bistrita - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Suceava, Harghita, Neamt si Bacau), Moldova -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Suceava si Neamt), Suceava -in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetul Suceava), Siret - pe sectorul din aval de confluenta cu raul Trotus, Siret - pe afluentii mici aferenti sectorului din aval de confluenta cu raul Suceava (judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea si Galati); Barlad - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul superior si inferior (Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati), Prut - pe afluentii aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Oroftiana (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati); raurile din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea).De asemenea, pana marti la ora 12.00, pot fi depasite cotele de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - in bazinul din amonte de statia hidrometrica Hoghiz si pe afluentii aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Hoghiz pana in amonte de statia hidrometrica Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu); Ialomita - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Dambovita, Prahova, Buzau si Ialomita), Buzau - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Brasov, Covasna, Buzau si Prahova); Ramnicu Sarat (judetele Buzau si Vrancea), Putna (judetul Vrancea), Trotus - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior (judetele Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Siret - pe afluentii mici aferenti sectorului din aval de confluenta cu raul Ramnicu Sarat (judetul Galati); Barlad - in bazinul superior si pe afluentii din bazinul superior si inferior, Prut - pe afluentii aferenti sectorului din aval de statia hidrometrica Dranceni (judetele Vaslui si Galati); raurile din Dobrogea (judetele Tulcea si Constanta).Reprezentantii "Apele Romane" atrag atentia ca se pot produse scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, se pot produce, cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din judetele: Covasna, Bacau, Vrancea, Dambovita, Prahova, Buzau si Galati."Specialistii nostri au intervenit la nivelul lucrarilor de aparare din administrare, pentru limitarea efectelor produse de inundatii. De asemenea, exista o monitorizare stricta in zona de confluenta a raului Putna cu Siretul, unde echipele noastre sunt pregatite sa intervina si sa acorde sprijin operativ nemijlocit autoritatilor locale pentru limitarea efectelor produse de inundatii", arata sursa citata.Echipele Apelor Romane, in colaborare cu S.C. Hidroelectrica S.A., atenueaza undele de viitura, surplusul de apa colectat in urma precipitatiilor inregistrate in bazinul hidrografic Siret fiind preluat in conditii de siguranta, in acumularile hidrotehnice.