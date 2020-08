"Potrivit informatiilor statistice centralizate la nivelul Administratiei Nationale Apele Romane, resursele de apa ale Romaniei sunt relativ sarace si neuniform distribuite in timp si spatiu. Teoretic, resursele de apa insumeaza circa 134,6 miliarde mc (fiind constituite din apele de suprafata - rauri, lacuri, fluviul Dunarea - si ape subterane), insa, dintre acestea, doar circa 38,34 miliarde mc de apa reprezinta resursa utilizabila, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice. Din cauza regimului variabil al resurselor de apa din Romania, o parte din resursele de apa cresc in perioadele de viitura, iar, in perioadele secetoase, debitele scad la valori foarte mici", arata institutia intr-un comunicat.Pentru a mari resursele utilizabile, specialistii Administratiei Nationale "Apele Romane" au regandit functionalitatea lucrarilor hidrotehnice existente, astfel incat, la aceasta ora, majoritatea lucrarilor hidrotehnice aflate in administrare au utilitatea publica multipla.In prezent, specialistii Apelor Romane au in vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice, inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare, care au rolul unor adevarate rezervoare de apa."Cu ajutorul lor, specialistii Apelor Romane reusesc optimizarea modului de utilizare a resursei de apa din punct de vedere cantitativ, atat pentru alimentarea cu apa a populatiei, cat si pentru atenuarea undelor de viitura, in caz de inundatii , dar si pentru producerea de energie electrica. In acelasi timp, proiectele de lucrari derulate de ANAR in prezent tin cont de evolutia schimbarilor climatice actuale, ca si de conditiile de mediu", precizeaza Apele Romane.In prezent, majoritatea proiectelor tehnice propuse spre finantare includ si solutii prietenoase pentru mediul inconjurator.Ervin Molnar, directorul general al AN Apele Romane, a vorbit de importanta stimularii dezvoltarii socio-economice prin atragerea investitiilor in infrastructura, in cadrul unei vizite de lucru la barajul Runcu."Sunt multumit de modul in care decurg lucrarile, echipele de lucru sunt motivate, iar ritmul este unul sustinut. Prin prisma responsabilitatilor care ne revin, dar si a rolului strategic pe care il are ANAR, si anume acela de a detine monopol in administrarea resursei de apa, este de datoria noastra sa regandim solutii de atragere a investitiilor in infrastructura de aparare impotriva inundatiilor care genereaza progres socio-economic si contribuie la dezvoltarea societatii in ansamblu", a afirmat Ervin Molnar, directorul general al AN Apele Romane.In urma discutiilor purtate cu Adrian Liviu Muresan, directorul de la Apele Romane Somes-Tisa, s-a ajuns la concluzia ca investitiile la acumularea Runcu trebuie continuate."De aceea, vom face toate demersurile necesare pentru ca fondurile alocate de la buget sa fie mai consistente si sa reusim sa finalizam aceasta lucrare de importanta nationala strategica", a declarat Ervin Molnar, director general Apele Romane.Acumularea Runcu are o valoare investitionala de 460 milioane lei. In clasamentul celor 247 de baraje inscrise in Registrul Roman al Marilor Baraje, barajul Runcu figureaza pe locul 19, dupa inaltime. Pana in prezent, au fost alocate fonduri rambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si de la bugetul de stat in valoare de peste 300 milioane lei."In ciuda restrictiilor impuse de evolutia pandemiei Covid-19, eu si echipa mea de la Apele Romane credem cu tarie ca vom reusi sa depasim impreuna dificultatile din aceasta perioada si vom ajunge la rezultatul pe care cu totii ni-l dorim: functionarea acumularii Runcu si nu in ultimul rand, dezvoltarea socio-economica a zonei", a adaugat directorul general A.N. Apele Romane.Functionarea acumularii Runcu va asigura suplimentarea debitelor necesare alimentarii cu apa potabila si industriala a oraselor Baia Mare - Baia Sprie. In acelasi timp, va asigura accesul la apa potabila in sistem centralizat pentru aproape 20 de localitati, situate de-a lungul celor patru rauri, Iza, Mara, Viseu si Tisa, inclusiv pentru municipiul Sighetu Marmatiei. In prezent, cei peste 300.000 de locuitori (in jur de 20 de localitati) situati de-a lungul celor patru rauri: Mara, Tisa, Iza (o parte) si Viseu (o parte) au ca principala sursa de alimentare apa obtinuta din forajele subterane sau din izvoare.Totodata, prin realizarea lucrarilor va creste gradul de aparare in caz de inundatii a populatiei si a obiectivelor socio-economice, situate pe raurile Mara si Iza. De asemenea, barajul Runcu va avea si rol de producere a energiei electrice pentru tot judetul Maramures.