Batran luat de viitura in Neamt, gasit mort. Un alt barbat este cautat dupa ce a cazut de pe un podet

"Din pacate avem doua persoane, una disparuta la Bacau care traversa un podet care s-a rupt si a cazut in apa, o alta persoana care nu stim imprejurarile, dar... la Neamt, unde se afla sub manevre de resuscitare. Mai avem in judetul Vrancea zece persoane, zece muncitori intr-o localitate care lucrau si au fost suprinsi de apa care a crescut si s-au refugiat intr-o remorca si pompierii se ocupa de salvarea lor", a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat El a adaugat ca din punct de vedere hidrologic sunt sub atenta monitorizare zonele Vrancea - raul Putna, Bacau, Buzau Potrivit ISU Neamt, pompierii au fost anuntati, printr-un apel la 112, despre faptul o persoana a fost luata de viitura in localitatea Almas din comuna Garcina, acolo deplasandu-se pompierii din cadrul Detasamentului Piatra Neamt cu o o autospeciala complexa pentru interventie cu o barca si o autospeciala pentru stingere.Persoana - un barbat de aproximativ 78 de ani - a fost scoasa din parau si i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa la finalul acestora medicul de pe ambulanta SAJ a declarat decesul barbatului.