Bilant IGSU: 161 de localitati au fost afectate de inundatii, trei oameni luati de viitura si zeci de persoane evacuate

"In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, aversele torentiale au produs inundatii in 29 judete (Alba, Arad, Bihor, Bistrisa - Nasaud, Brasov, Botosani, Calarasi, Cluj, Caras - Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedisi, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Timis, Teleorman, Vaslui si Vrancea), fiind afectate 161 de localitati. Cu eforturi sustinute, pompierii au actionat in sprijinul populatiei si administratiei publice locale pentru evacuarea apei din 387 de case, 578 curti si 219 beciuri/subsoluri. Totodata, vantul puternic a doborat 7 stalpi de electricitate si 5 copaci, colegii nostri actionand pentru degajarea acestora", anunta IGSU.Din cauza viiturilor care au inundat strazi si locuinte din mai multe localitati din judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin si Maramures, 71 de persoane au fost evacuate si relocate temporar in spatii puse la dispozitie de autoritatile locale si la rude.In ultimele doua zile, 3 persoane luate de viitura au decedat in judetele Bihor, Suceava si Vaslui, unde, din cauza precipitatiilor abundente, nivelul apei a crescut rapid si s-au produs inundatii.O situatie care putea pune viata oamenilor in pericol s-a inregistrat, in cursul zilei de marti, in localitatea bistriteana Rodna. Viitura a inundat mai multe gospodarii, iar zeci de oameni au ramas izolati. Peste 20 de persoane au fost evacuate din locuintele luate de ape, acestea fiind cazate in spatii puse la dispozitie de autoritatile locale.Inundatiile au creat probleme si in judetul Alba, municipiul Aiud, unde mai multe strazi au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din zeci de gospodarii. Totodata, 40 de persoane au fost evacuate preventiv din calea apelor."Traficul rutier este blocat pe 2 drumuri nationale (DN 28/IS si DN 17D/BN), pe 3 drumuri judetene (DJ 668/ HD, DJ 162/BN si DJ 142/MS) si restrictionat pe 1 drum national (DN 6/CS), 2 drumuri judetene (DJ 668A/HD si DJ 153/MS) si s-a desfasurat temporar ingreunat pe 4 drumuri nationale (DN 17, DN 15/MS, DN 2F si DN 15D/VS) si pe 2 drumuri judetene (DJ 107/MS, DJ 571J/CS si DJ 608/CS)", precizeaza IGSU.