Dezastrul lasat in urma de ploile torentiale: strazi si case inundate, podete rupte si copaci cazuti

1. Municipiul Bucuresti

2. Judetul Bacau

3. Judetul Botosani

4. Judetul Braila

5. Judetul Buzau

6. Judetul Calarasi

7. Judetul Dambovita

8. Judetul Galati

9. Judetul Giurgiu

10. Judetul Ialomita

11. Judetul Ilfov

12. Judetul Hunedoara

13. Judetul Neamt

14. Judetul Sibiu

15. Judetul Teleorman

16. Judetul Vrancea

Efecte inregistrate la nivel national in data de 18.06.2021, in intervalul 07.00 - 20.00:In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 34 localitati din 15 judete (BC, BT, BR, BZ, CL, DB, GL, GR, IF, IL, HD, NT, SB, TR si VN) si municipiul Bucuresti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 9 case, 92 curti, 5 subsoluri, de pe 22 strazi si pentru degajarea a 12 copaci cazuti pe carosabil/autoturisme, fiind afectate 5 autoturisme.De asemenea, circulatia rutiera a fost temporar afectata pe 2 drumuri nationale (DN 11/BC si DN7 - DB) si 1 drum judetean (DJ 105 G - SB).Totodata, 2 persoane au fost luate de apa (in loc. Manastirea Casin, jud. Bacau - barbat de aproximativ 70 ani care a fost luat de apa, dupa ce podetul pe care se afla s-a rupt si in loc. Almas din jud. Neamt persoana luata de apa a fost gasita de echipajele de interventie in SCR, executandu-se manevre de resuscitare), iar 10 muncitori care efectuau lucrari in loc. Nereju din jud. Vrancea, au fost surprinsi de cresterea raului si s-au refugiat intr-un vagon remorca.Situatia detaliata pe judete se prezinta astfel:- s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte, 2 subsoluri si pentru degajarea a 4 copaci cazuti pe carosabil.- in mun. Bacau s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte si de pe 1 strada.- in loc. Margineni se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 2 curti;- in loc. Berzunti s-a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe casa;- in loc. Oituz s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti;- pe DN11, in loc. Bogdanesti, circulatia rutiera a fost ingreunata din cauza apei de pe carosabil.- in loc. Scorteni s-a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Comanesti se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte;- in loc. Moinesti se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Manastirea Casin se intervine pentru salvarea unui barbat de aproximativ 70 ani care a fost luat de apa, dupa ce podetul pe care se afla s-a rupt.- in mun. Botosani se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte.- in mun. Braila s-a intervenit pentru degajarea a 2 copaci cazuti pe carosabil, fiind afectate 2 autoturisme.- in mun. Buzau s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti si pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil.- in loc. Ramnicu Sarat s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte.- in loc. Dragalina se intervine pentru evacuarea apei din 22 curti si 2 strazi;- in loc. Budesti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 6 curti;- in loc. Lehliu Gara s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte.- in loc. Crevedia se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte;- pe DN7, in loc. Tartasesti, circulatia rutiera a fost temporar restrictionata din cauza apei si aluviunilor acumulate pe carosabil.- in mun. Galati se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa, 25 curti, 1 subsol si de pe 17 strazi.- in mun. Giurgiu se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte, de pe 1 strada si a unui copac cazut pe vechea cladire a Spitalului Judetean.- in loc. Bolintin Vale s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Posta se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 1 curte;- in loc. Bulbucata se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa;- in loc. Teisori se intervine pentru evacuarea apei din 1 curte.- in loc. Perieti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 4 curti;- in loc. Barbulesti s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 casa si 5 curti.- in loc. Afumati se intervine pentru evacuarea apei din 2 case si 2 curti;- in loc. Balotesti se intervine pentru evacuarea apei din 1 beci;- in loc. Buftea se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Chiajna se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti;- in loc. Bragadiru se intervine pentru evacuarea apei de pe 1 strada;- in loc. Ciolpani se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa si 3 curti;- in loc. Snagov se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil.- in loc. Simeria se intervine pentru degajarea unui acoperis cazut pe 3 auto;- in loc. Bacia se intervine pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil;- in loc. Spin se intervine pentru evacuarea apei din 1 beci.- in loc. Tazlau se intervine pentru evacuarea apei din 1 casa;- in loc. Almas se intervine pentru salvarea unei persoane care ar fi fost luata de viitura formata pe albia paraului din localitate;- in loc. Vadurele se intervine pentru evacuarea apei din 3 curti.- pe DJ 105 G, in loc. Raul Sadului circulatia rutiera este temporar blocata din cauza apei si aluviunilor acumulate pe carosabil.- in loc. Zimnicea se intervine pentru evacuarea apei din 2 curti si 1 beci.- in loc. Nereju se intervine pentru salvarea a 10 muncitori care efectuau lucrari in zona si au fost surprinsi de cresterea raului din localitate. Acestia s-au refugiat intr-un vagon remorca.La momentul raportarii sunt interventii in desfasurare ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice in jud. BC, CT, CL, DB, GL, GR, IF, HD, NT, SB, TR si VN.