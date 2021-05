Apele Crisului au facut prapad in Bihor. O casa este luata de puhoaie sub privirile localnicilor VIDEO

Momentul in care Crisul Pietros disloca imobilul construit din materiale prefabricate a fost surprins intr-o inregistrare video chiar de salvatorii ISU Crisana, care anterior au ajutat familia care locuia acolo sa se mute . La recomandarea autoritatilor, cei doi parinti si patru copii s-au dus din timpul zilei la niste rude, de teama ca apele raului vor distruge casa, aflata aproape de Cris.Asa cum s-a vazut, ingrijorarea a fost intemeiata: marti seara, apele involburate ale raului au luat casa pe sus si au dus-o la vale. Intr-o cotitura a raului, constructia modulara s-a spart si a fost complet distrusa, relateaza E Bihoreanul Echipaje ISU Crisana intervin in mai multe localitati din zona Beiusului, unde marti a fost in vigoare un cod rosu de ploi si de inundatii . Mai multe gospodarii au fost inundate, dar, din fericire, pana la aceasta ora nicio persoana nu a fost ranita.Codul rosu de inundatii a fost prelungit pana miercuri, la ora 12.