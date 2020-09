Nicolae Robu, despre ce a simtit cand si-a dat seama c-a pierdut alegerile: "Am fost inundat de o liniste dumnezeiasca"

Totodata, Robu a dezvaluit ce a simtit in momentul in care si-a dat seama ca a pierdut alegerile."In 2012, in prima campanie electorala, mi s-a descoperit o afectiune de care nu stiam si mi s-a spus ca trebuie sa ma operez urgent pe cord deschis. Am spus ca daca trebuie, o facem si pe asta. Nu am avut timp sa ma dumiresc pentru ca aveam o conditie fizica de invidiat. A fost o surpriza. La un moment dat, am fost pus in acel scaun si dus spre sala de operatie. Nu mi-am inchipuit ca pot sa fiu cuprins de atata liniste, de atata impacare. Nu stiam daca o sa mai ies viu sau nu, dar am fost atat de impacat. Pentru mine a fost clar: a fost frumos, daca mai primesc un bonus, e binevenit. Fix acelasi sentiment l-am avut si duminica seara, instantaneu, cum mi s-a intamplat si atunci. In momentul in care am vazut din start ca este o diferenta mare in defavoarea mea, am fost convins ca nu se va mai intampla nimic. A fost asa o indundare a intregului organism pana la ultima celula de liniste, a aparut o liniste dumnezeiasca. Am fost extrem de impacat. Niciodata nu o sa ma lamentez", a declarat Robu, potrivit sursei citate.Robu a dezvaluit si ce va face in continuare: se va ocupa de nepoti si de muzica. "Ma voi ocupa mult mai mult de nepotii mei. Voi onora cu timp si o mare pasiune si o mare pasiune: muzica. Evident, sper sa ne putem relua si activitatea fotbalistica. Alte proiecte mai ambitioase nu am momentan, dar sa nu se inteleaga ca as fi un tip resemnat, cazut in lamentare. Sunt un tip ultraimpacat", a mai declarat Robu, potrivit adevarul.ro