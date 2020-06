Circulatia feroviara, oprita pe distanta Gura Humorului - Frasin din cauza inundatiilor

Ziare.

Potrivit sursei citate, doua trenuri sunt oprite in statii, iar trenul R 5620 stationeaza in linie curenta, inainte de zona afectata."Mecanicul trenului R 5620 a anuntat ca nivelul apei a depasit ciuperca sinei. In urma verificarilor efectuate la fata locului de catre personalul de specialitate al Regionalei Iasi, linia Gura Humorului Frasin a fost inchisa pentru interventii. Mentionez faptul ca, pe langa nivelul crescut al apei, si terasamentul liniei a fost spalat. Personalul Diviziei Linii efectueaza lucrari pentru reluarea circulatiei. Pana la remediere, trei trenuri de calatori sunt oprite temporar, doua dintre acestea in statii, iar trenul R 5620 stationeaza in linie curenta, inainte de zona afectata", spune Oana Branzan.Pana la finalizarea interventiilor in zona inundata, Regionala CF Iasi va asigura continuitate in circulatia feroviara cu mijloace auto intre Gura Humorului si Frasin.