Cod portocaliu de inundatii in trei judete ale Romaniei. Alte zece judete au intrat sub incidenta codului galben

Avertizarea este valabila pentru rauri din bazinele hidrografice Teleajen (judetul Prahova), Buzau (judetele Buzau si Prahova), Ramnicu Sarat (judetele Vrancea si Buzau), Putna (judetul Vrancea). Avertizarea este valabila de sambata seara pana duminica la pranz. Alte rauri, din zece judete, au intrat sub avertizare Cod galben.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben, valabila de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 9.00, pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Lotru - amonte Ac. Draganesti (judetele: Gorj, Valcea, Olt si Arges), Arges - afluentii aferenti sectorului amonte Ac. Golesti, Dambovita - afluentii aferenti sectorului amonte S.H. Lunguletu (judetele: Arges si Dambovita).Tot de sambata de pranz, dar pana duminica, la ora 24.00, sunt sub avertizare Cod galben raurile din bazinele hidrografice: Sabar (judetele: Arges, Dambovita, Ilfov si Giurgiu), Ialomita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Dambovita, Prahova, Buzau si Ialomita), Buzau - afluentii aferenti sectorului aval Ac. Siriu (judetele: Buzau si Prahova), Ramnicu Sarat (judetele: Vrancea si Buzau), Putna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Vrancea).Hidrologii au emis Cod portocaliu, de sambata de la ora 18.00, pana duminica, la ora 12.00, pentru raurile din bazinele hidrografice: Teleajen (judetul Prahova), Buzau - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Nehoiu (judetele: Buzau si Prahova), Ramnicu Sarat - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Vrancea si Buzau), Putna - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Tulnici (judetul Vrancea)."Avertizarea Hidrologica vizeaza in principal fenomenele de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate mai mare in intervalul 12.12.2020 ora 21:00 - 13.12.2020 ora 06:00 pe unele rauri din judetele: Prahova si Buzau", arata INHGA.Sursa citata mentioneaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce si pe afluentii de grad inferior ai raurilor.