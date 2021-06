Cod portocaliu de viituri pe rauri din 16 judete. Zonele care vor fi afectate de inundatii

Scurgeri importante pe versanti

Astfel, in intervalul 23 iunie, ora 12.00 - 24 iunie, ora 12.00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - bazin amonte S.H. Hoghiz (judetele: Harghita, Covasna si Brasov), Ialomita - bazin superior si afluentii bazin mijlociu si inferior (judetele: Dambovita, Prahova, Ilfov si Ialomita), Buzau - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Brasov, Covasna, Buzau si Prahova), Rm. Sarat - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Buzau si Vrancea), Putna (judetul Vrancea), Trotus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Barlad - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati), Siret - afluentii mici aferenti sectorului aval confluenta cu raul Rm. Sarat (judetul Galati), Prut - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Dranceni (judetele: Vaslui si Galati) si pe raurile din Dobrogea (judetele: Tulcea si Constanta). Avertizarea hidrologica vizeaza, in principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din judetele Covasna, Prahova, Buzau, Vrancea, Constanta si Tulcea.Potrivit hidrologilor, in perioada 23 iunie, ora 12.00 - 24 iunie, ora 00.00, un Cod galben de viituri va afecta urmatoarele cursuri de apa: Mures - bazin amonte S.H. Glodeni, Niraj, Tarnava Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu, Tarnava Mica - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele: Harghita, Mures si Sibiu), Olt - bazin amonte S.H. Sebes Olt (judetele: Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu), Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita - bazin amonte Ac. Dridu si afluentii aferenti sectorului aval Ac. Dridu (judetele: Dambovita, Prahova, Ilfov si Ialomita), Calmatui (judetele: Buzau si Braila), Buzau - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Brasov, Covasna, Buzau si Prahova), Rm. Sarat (judetele: Buzau si Vrancea), Putna (judetul Vrancea), Trotus - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Harghita, Covasna, Neamt, Bacau si Vrancea), Bistrita - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava, Harghita, Neamt si Bacau), Moldova - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava si Neamt), Suceava - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Suceava), Barlad - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati), Prut - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Oroftiana (judetele: Botosani, Iasi, Vaslui si Galati) si raurile din Dobrogea (judetele: Constanta si Tulcea).