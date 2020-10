VIDEO Vijeliile si ploile abundente au facut ravagii in judetul Constanta: Copaci smulsi din radacini si strazi inundate

La ora aceasta, din cauza suvoaielor puternice, drumul dintre Negru Voda si Constanta, la podul de cale ferata, aflat la 2 km in afara localitatii Negru Voda, este blocat."De la intrarea in vigoare a codului portocaliu si pana in momentul de fata, prin SNUAU 112 s-au primit peste 20 de apeluri ce sesizeaza gospodarii sau case inundate, dar si copaci cazuti pe carosabil.S-au anuntat autoritatile locale (primariile), dar si echipaje de pompieri care actioneaza pe raza localitatilor Palazu Mic si Cerchezu", a transmis ISU "Dobrogea".Potrivit Regiei Autonom Judetene de Apa (RAJA) Constanta, incepand cu ora 8,00, mai multe statii de pompare au inregistrat variatii si caderi de tensiune, neputandu-se furniza apa potabila, ca urmare a lipsei de energie electrica in localitatile Topraisar, Cobadin, Viisoara si Valu lui Traian.Meteorologii au emis, luni dimineata, o avertizare Cod portocaliu de ploi si vant puternic, valabila in judetele Constanta si Tulcea.