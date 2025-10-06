Codul galben de inundatii se extinde

Hidrologii au extins, sambata, avertizarea cod galben de inundatii valabila pentru zece bazine hidrografice din tara, majoritatea din sud-vestul tarii.

Noua avertizare este valabila de sambata, ora 12:00, pana duminica, ora 15:00, anunta Administratia Nationala Apele Romane.

Codul galben vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Timis, Barzava- judetele Caras Severin si Timis, Caras, Nera, Cerna- judetul Caras Severin, Jiu si afluentii sai din sectorul Iscroni-amonte Podari-judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti, Dolj, pe Olt sector Feldioara-Hoghiz judetul Brasov, pe Raul Negru in aval Reci-judetul Covasna, pe afluentii Oltului inferior - judetele Gorj si Valcea.

Hidrologii mentioneaza ca aceste fenomene se pot produce si pe unii afluenti de grad inferior ai raurilor si pe cursurile de apa necadastrate.

"Se impune urmarirea evolutiei situatiei hidrometeorologice, in conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale", se arata in informarea Administratiei Nationala Apele Romane.

