Cota de pericol de pe raul Prut, depasita cu mai mult de 2,5 metri. Un drum national a fost inundat

Potrivit acesteia, Prutul a inundat mai multe gradini din satele Rediu si Radauti Prut, dar si platforma drumului national DN 24 C, care face legatura intre Radauti Prut si Miorcani."La aceasta ora, DN 24 C intre Radauti Prut si Miorcani este inundat in zona podului de pe raza localitatii Radauti Prut, in proximitatea bisericii. Echipajele ISU Botosani au patrulat toata noaptea si au monitorizat situatia, fiind pregatite sa intervina in orice moment", a precizat Dorina Lupu.De asemenea, pe timpul noptii, pompierii, impreuna cu lucratori ai Sistemului de Gospodarire a Apelor Botosani, ai Primariei Radauti Prut si ai Administratiei Bazinale de Apa Prut - Barlad, au construit un dig de aparare artificial pe DN 29A, intre Radauti Prut si Rediu.