Crucea Rosie a distribuit ajutoare de prima necesitate persoanelor afectate de inundatii in doua comune din Alba

"In urma inundatiilor inregistrate in data de 23 - 24 iunie in comunele Sona si Cetatea de Balta, care au provocat mari pagube materiale, impunandu-se evacuarea mai multor persoane, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba in colaborare cu autoritatile publice locale au intervenit in comunitatile afectate prin oferirea de ajutoare de prima necesitate si prin asigurarea de materiale pentru organizarea unui spatiu de cazare pentru sinistrati ", informeaza un comunicat al organizatiei.Potrivit acestuia, o echipa alcatuita din sapte voluntari si angajati s-a deplasat in comuna Sona, distribuind 450 litri de apa potabila si pachete alimentare unui numar de aproximativ 100 de persoane din satul Sanmiclaus, zona din comuna cea mai afectata de ploile abundente; pachetele alimentare au constat in zahar, faina, ulei, paine, conserve, dulciuri si lapte.Totodata, la caminul cultural din Sanmiclaus a fost organizat un punct de cazare pentru 29 de persoane care sunt sau urmeaza a fi evacuate, asigurandu-se urmatoarele bunuri de prima necesitate: paturi, lenjerii de pat si saci de dormit. Spatiul a fost amenajat corespunzator, adaptat contextului actual, punand la dispozitia persoanelor sinistrate masti, dezinfectanti de maini si de suprafete.Aceeasi echipa a distribuit pentru 10 persoane din comuna Cetatea de Balta alimente, apa, saci de dormit, lenjerii de pat si paturi. "Crucea Rosie isi indreapta in aceasta perioada atentia catre persoanele afectate de inundatii, aducand multumiri colaboratorilor si voluntarilor care fac posibila interventia noastra in teren", se mentioneaza in comunicat.Mai multe localitati din Alba au fost afectate in urma precipitatiilor abundente inregistrate marti. Potrivit ISU Alba, au fost inregistrate precipitatii mai insemnate cantitativ pe teritoriul localitatilor Aiud, Miraslau, Unirea, Ocna Mures, Sona, Stremt, Ighiu, Livezile, Rimet, care au generat acumulari rapide de apa, scurgeri de pe versanti si cresterea rapida a vailor, producand inundatii.In comuna Sona au fost inundate 30 de hectare de teren arabil si colmatate 20 de podete si doua strazi din satul Lunca Tarnavei. In satul Sanmiclaus, a fost inundata sala de sport si pe doua strazi nivelul apei a ajuns la doi metri. Viitura a afectat un post TRAFO, ramanand nealimentati cu energie electrica 476 de abonati. A fost sparta conducta de gaz. In Cetatea de Balta au fost inundate o ferma agricola, precum si 12 case si cinci strazi.