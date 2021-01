FOTO Imagini dramatice din judetele lovite de inundatii. Animale prinse de viitura, salvate in ultimul moment de pompieri

Animale prinse de viitura

In acest moment pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodarii (judetul Mehedinti), salvarea a 150 ovine surprinse de apa (judetul Gorj) si pentru degajarea copacilor cazuti pe calea ferata (judetul Valcea).In judetul Gorj, mai multe animale au fost prinse de viitura. Pompierii au fost chemati in apropiere de municipiul Targu-Jiu, dupa ce pe raul Susita s-a format o viitura.Totodata, circulatia rutiera a fost temporar ingreunata din cauza copacilor doborati de vant si a apei acumulata pe carosabil pe trei drumuri nationale (DN 1/PH, DN 66/HD si DN 67/MH), iar traficul feroviar este in continuare blocat din cauza copacilor cazuti pe linia de contact (sectia de cale ferata 201 Valcea - Sibiu), unde locomotiva si un vagon al trenului de persoane R2069 au deraiat intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Din fericire, aceste incidente nu au pus in pericol viata pasagerilor.Pompierii recomanda populatiei din zonele vizate de avertizari sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale. De asemenea, in cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora.De asemenea, in situatia manifestarii vantului puternic, autoritatile recomanda populatiei sa ramana in spatii inchise care le asigura protectia si sa evite deplasarea in zone cu copaci, panouri publicitare sau stalpi de electricitate care ar putea fi doborati.