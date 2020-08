FOTO. Traficul pe DN 12A a fost restrictionat, in judetul Harghita, din cauza aluviunilor scurse de pe versanti

Echipele de la Drumuri Nationale si reprezentantii ISU Harghita intervin pentru a curata drumul.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza apei pluviale scursa pe carosabil de pe versant, traficul rutier se desfasoara dirijat pe DN 12A Miercurea Ciuc - Comanesti, in zona barajului Frumoasa, judetul Harghita.Informatia a fost transmisa si de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pe pagina de facebook. "In acest moment traficul este blocat pe pe DN12A, intre localitatile Frumoasa si Lunca de Sus, judetul Haghita in urma unei viituri care a acoperit partea carosabila. Echipele de la Drumurile Nationale ajutate de ofiterii de la ISU Harghita lucreaza la curatarea drumului de apa si aluviuni", precizeaza institutia.Echipele de la Drumurile Nationale ajutate de ofiterii de la ISU Harghita lucreaza la curatarea drumului de apa si aluviuni, au transmis, la randul lor, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Citeste si: