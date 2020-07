FOTO/VIDEO Case si curti inundate, strazi acoperite de ape in zeci de localitati din 11 judete, in urma ploilor torentiale

Potrivit ISU, in ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 53 de case, 186 de curti, 96 beciuri/subsoluri si 12 strazi.Cea mai afectata de aversele torentiale a fost zona Bucuresti-Ilfov, unde pompierii au intervenit in 120 de locatii pentru evacuarea apei.Un alt judet unde s-a inregistrat un numar mare de interventii a fost Alba, unde mai multe echipaje cu motopompe au actionat la nivelul a 5 localitati pentru extragerea apei din gospodarii. In municipiul Alba-Iulia au fost primite cele mai multe solicitari, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 23 de case, 39 de curti, 23 de beciuri/subsoluri si de pe 3 strazi inundate.O situatie deosebita a fost inregistrata in judetul Bihor, in localitatea Cubulcut unde s-a actionat pentru evacuarea unui barbat ramas izolat cu oile pe o insula in mijlocul apei, din cauza unei viituri formata pe paraul din localitate.Pe durata manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, traficul rutier a fost temporar blocat pe 1 drum national (DN 67/GJ) si 1 drum judetean DJ 672/GJ) din cauza copacilor cazuti pe carosabil.La acest moment, nu sunt in desfasurare interventii pentru inlaturarea efectelor inundatiilor.Pentru prevenirea evenimentelor deosebite generate de vremea rea, recomandam populatiei sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apei. De asemenea, in cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora.