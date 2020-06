FOTO+VIDEO Cod rosu de inundatii. Nivelul apei a atins cote istorice pe un rau important. Intr-un dig au aparut brese

Ziare.

com

"In cursul diminetii (ora 9.00), nivelul raului Timis a depasit cota coronamentului digului aflat pe malul stang, pe un sector aflat la circa 3 km in aval de localitatea Lugoj. In acest conditii, dupa trei ore, prin eroziune, s-au format doua brese (de circa 30 metri fiecare, situate la distanta de aprox.100 metri) prin care apa se scurge pe terenuri agricole, fara a fi inundate localitati. Preventiv au fost evacuate obiectivele socio-economice din zona (doua ferme).Tot in scop preventiv s-a oprit alimentarea cu apa dintr-un cartier din municipiul Lugoj. Nu exista riscul inundarii zonelor locuite situate in aval.Ministerul Mediului mai anunta ca Apele Romane intervin cu materiale si utilaje (3 buldoexcavatoare, 6 excavatoare, circa 70 de persoane, 2 motopompe in zona Poganis si Nadrag) pe sectorul Sag-Graniceri, pana la frontiera cu Serbia. "Echipele de interventie asigura tranzitarea in conditii de siguranta a viiturii formate pe raul Timis", mai anunta Ministerul Mediului.Potrivit ISU Timis, in urma breselor aparute in digul de la iesirea din Lugoj, au fost evacuate 22 de persoane. "La iesirea din localitaea Lugoj, zona Pohalma Jabar - in digul de protectie s-au format 2 brese cu o lungime de aproximativ 30 m fiecare si o distanta intre cele doua brese de 100 m. In zona inundata se aflau 4 ferme de animale din care au fost evacuate: 22 persoane (10 adulti si 12 copii) si 100 bovine. De asmenea, 10 persoane s-au autoevacuat", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea.O situatie critica este in centrul Lugojului, unde se afla Podul de Fier. Deschis circulatiei auto si pietonale, podul a fost inchis complet. Pe strada Plopilor, apa infiltrata pe sub dig a inundat un trotuar, pompierii intervenind cu motopompele pentru evacuarea apei.