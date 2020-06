FOTO&VIDEO: Imagini dezolante dupa ploile torentiale din ultimele 24 de ore: strazi inundate, drumuri rupte si tone de gunoaie carate de apa

Ziare.

com

Departamentul pentru Situatii de Urgenta anunta ca in ultimele 24 de ore a fost nevoie de interventia pompierilor in 53 de localitati din 23 de judete ale tarii. Potrivit DSU fenomenele meteo au afectat trei drumui nationale (DN 15 - judetul Mures; DN 57B - Caras-Severin; DN 1R -Cluj) si trei drumuri judetene (DJ 108C - Cluj; DJ 242H - Galati; DJ 108F - Salaj).Pe pagina de Facebook Meteoplus au fost postate imagini cu efectele ploilor din mai multe zone ale tarii. In imagini au fost suprinse strazi inundate, drumuri rupte de viitura, dar si munti de gunoaie carate de apele care au crescut din cauza ploilor.