FOTO+VIDEO Inundatii puternice in Caras-Severin. Mai multi oameni, salvati din calea apelor cu elicopterul

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, cele 21 de persoane, intre care 12 copii, s-au refugiat in doua case, dupa ce apele raului Bistra le-au inundat locuintele."In urma caderilor masive de apa, pe fondul codului rosu hidrologic de inundatii , raul Bistra a crescut foarte mult si a izolat 4 case in cartierul Ciresa din orasul Otelu Rosu. In cele 4 case se aflau 21 de persoane, din care 9 adulti si 12 minori. Persoanele s-au refugiat in doua din cele 4 case. S-a luat legatura telefonic cu persoanele in cauza si nu au fost semnalate probleme din partea acestora. S-au intreprins mai multe incercari de a ajunge la ei cu ajutorul unei vole, dar fara succes. Ulterior, un echipaj de pompieri militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes a reusit sa ajunga cu barca din dotare, dar din cauza debitului apei, oamenii nu au putut fi evacuati pe aceleasi traseu. Cu sprijinul salvamontistilor caraseni si al unei persoane fizice care a pus la dispozitie un elicopter, s-a reusit transportul persoanelor cu barca pana la o limba de pamant de unde au fost preluati si transportati pe cale aeriana in siguranta", transmite ISU Caras- Severin.Persoanele salvate nu au probleme de ordin medical, cu exceptia uneia care avea o plaga superficiala la mana stanga."Imediat dupa aterizare, persoanele au fost consultate de un echipaj SMURD . Din fericire, nu au fost probleme de ordin medical. O singura persoana a fost tratata pentru o plaga superficiala la membrul superior stang. Pentru gestionarea acestei situatii au fost angrenati pompieri profesionisti si voluntari, politisti, salvamontisti, lucratori din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Caransebes si cetateni", mai transmite ISU Caras - Severin.Judetul Caras-Severin se afla sub avertizare hidrologica cod rosu