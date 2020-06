FOTO+VIDEO Inundatii puternice in Timis. A fost emis cod rosu si mai multe case au fost evacuate

Ziare.

Specialistii avertizeaza ca sunt asteptate scurgeri importante de pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate cu posibile depasiri ale cotelor de aparare. Avertizarea este valabila de vineri la ora 9 si vizeaza bazinele hidrografice: Bega bazin amonte S.H. Balint (judetul Timis), Timis - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judetele Caras Severin si Timis) si Caras (judetul Timis).ISU a mobilizat in zona peste 100 de pompieri , unii dintre acestia fiind chemati de acasa. Potrivit ISU Timis, "in urma ploilor abundente si a scurgerilor de pe versanti in localitatea Fardea s-a produs o viitura care a afectat 13 gospodarii". "Pompierii au evacuat 3 adulti si 5 copii din locuintele afectate. De asemenea, au fost evacuate mai multe animale domestice si bunuri materiale. In acest moment 40 de pompieri intervin pentru evacuarea apei cu 3 motopompe de mare capacitate si continua evacuarea bunurilor din locuinte", mai arata ISU Timis.