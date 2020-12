FOTO / VIDEO O strada din Cluj-Napoca s-a rupt in doua. Un crater urias a aparut in mijlocul drumului, mai multe case au fost inundate

In jurul orei 21.30 a fost facuta prima solicitare pentru interventia pompierilor, scrie publicatia stiridecluj.ro. Atunci cand pompierii clujeni au ajus la fata locului, apa inundase carosabilul strazilor Dragalina si Mamaia, cat si un parcaj subteran in care erau parcate cinci masini. Au fost inundate si trei case, patru spatii tehnologice din subsolul a patru blocuri de locuinte, un garaj si un beci, mai arata sursa citataApa a fost oprita la scurt timp dupa ce pompierii au ajuns la fata locului. Echipajele de pompieri au intervenit toata noaptea, cu doua autospeciale, doua motopompe remorcabile si patru motopompe transportabile pentru a evacua apa din spatiile inundate, astfel incat au fost eliberate de apa pana la primele ore ale diminetii.Pe langa aceste interventii au fost folosite si doua autocisterne, dotate cu motopompe, ale furnizorului de utilitati.O echipa a furnizorului de utilitati desfasoara lucrari pentru repararea magistralei si reluarea furnizarii de apa potabila in zona.Conform sursei mentionate, cele mai insemnate pagube au fost inregistrate in parcajul subteran, in care au fost inundate in totalitate cinci autoturisme. Au mai fost distruse bunuri din trei case de locuit, in care apa a avut adancimea de aproximativ 15 centimetri.CITESTE SI: