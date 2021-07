O ploaie puternica a facut pradad in vestul tarii. Mai multe strazi din Arad au fost inundate VIDEO

Circulatia a fost inchisa pe sub pasajul de pe strada Voinicilor, acolo unde, la fiecare ploaie, apa a avut o adancime de cateva zeci de centimetri. De suferit au avut si zona Gemi, dar si strada Cocorilor, alte locuri in care fiecare ploaie lasa strazile sub apa, arat aradon.ro Furtuna nu a provocat probleme numai in municipiu. Drumul Vinului, respectiv drumul care leaga Paulisul de Siria si, mai departe, de Ghioroc, a fost afectat de un parau care a iesit din matca, in zona comunei Covasant.Pe partea carosabila au ajuns cantitati mari de noroi, traficul fiind ingreunat. Soferii au circulat cu viteza redusa pentru a evita posibile derapaje.