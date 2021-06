Rupere de nori in Bucuresti cu strazi si subsoluri inundate. Patru copaci, rupti de vant VIDEO

Strazi si bulevarde, mai ales din sudul si estul Capitalei, au fost fost inundate, circulatia fiind ingreunata.De asemenea, a fost transmis si un mesaj RO Alert pentru atentionarea locuitorilor din Bucuresti.ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torentiale pentru Municipiul Bucuresti, pana la ora 19:00. In ultima ora deja s-au cumulat peste 25 de litri/mp in sudul si estul orasului. Unele strazi si bulevarde din capitala au fost inundate dupa caderea precipitatiilor.ISU Bucuresti a comunicat ca au fost inregistrate noua cazuri care au necesitat interventii, respectiv cinci acumulari de apa in subsolul cladirilor, curtilor sau carosabil si patru copaci cazuti pe carosabil.