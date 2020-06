IGSU: 53 de case si 200 de curti inundate in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IGSU transmis AGERPRES, in ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 53 de case, 194 curti, 66 beciuri/subsoluri si 3 strazi, aversele torentiale producand inundatii in 46 de localitati din 22 judete.Cele mai afectate judete de aversele torentiale sunt Bihor, Neamt, Suceava si Vaslui.Un eveniment deosebit a fost inregistrat in judetul Vaslui, localitatea Rafila, unde 2 persoane au fost evacuate la rude dupa ce locuintele le-au fost afectate de viitura.Sursa citata precizeaza ca situatia s-a imbunatatit la nivelul judetelor Caras-Severin si Timis, cele 84 de persoane evacuate/autoevacuate saptamana trecuta din zone inundate (28 de persoane din localitatile Otelu Rosu, Remetea-Poganici, Ciuta, Zorlentu Mare, Dezesti - judetul CS si 56 de persoane din zona Lugoj si localitatea Fardea - judetul TM) intorcandu-se la domiciliu.Totodata, avand in vedere ca pana luni la ora 12.00 este in vigoare o avertizare hidrologica Cod rosu de inundatii pe raul Timis, in continuare in orasul Lugoj sunt dislocate echipaje pregatite de interventie in caz de necesitate", se mai mentioneaza in comunicat.Traficul rutier este restrictionat pe un drum national (DN 1R/CJ), doua drumuri judetene (DJ 182C/MM si DJ 668A/HD) si blocat pe un drum national (DN 15B/NT) si trei drumuri judetene (DJ 706A si DJ 706B/HD, DJ 159/VS).Pentru ca populatia sa adopte masurile de autoprotectie, in zonele vizate de atentionarile si avertizarile hidrometeorologice imediate au fost emise 12 mesaje prin sistemul RO-ALERT, la nivelul a 10 judete (BC, BV, CT, GL, NT, OT, TL, SV, VN si VS).La acest moment, arata IGSU, ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, sunt interventii in desfasurare in 3 judete (BH, NT si SV) atat pentru evacuarea apei din case, beciuri/subsoluri, curti, cat si pentru indepartarea aluviunilor de pe tronsoanele de drum afectate.Evolutia dinamicii din teren ramane sub atenta monitorizare a Centrului Operational National din IGSU, iar la nevoie, vor fi dispuse masurile imediate pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitatilor din zonele afectate.