Dezastru in Chiajna, principalul "dormitor" al Bucurestiului. Un drum surpat inghite mai multe masini, strazi inundate dupa o ploaie moderata FOTO VIDEO

Imagini postate pe Facebook arata ca un drum din cartierul Militari Residence a cedat sub greutatea masinilor, iar mai multe autovehicule se scufunda incet in namol."Asa arata o strada unde lucrarile sunt facute iresponsabil. Strada Sergent Ilie Petre, Chiajna, s-a surpat. Tot la fel se surpa zi de zi si sperantele noastre ca putem trai intr-o localitate civilizata cu aceasta administratie, la conducere de 24 de ani", se arata in mesajul pe Facebook postat de Cornel Zainea, candidat la postul de primar al comunei Chiajna la ultimele alegeri locale.Majoritatea strazilor din comuna Chiajna, considerata principalul "dormitor" al Bucurestiului, nu au canalizare, iar blocurile construite inghesuit fac ca in multe locuri sa apara inundatii , desi ploile cazute in ultimele ore au fost moderate cantitativ.