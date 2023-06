Inundatii devastatoare in Europa: Bilantul mortilor creste

Inundatiile continua sa faca ravagii in Europa, 13 persoane pierzandu-si viata, in Germania, Austria si Cehia, cele mai afectate state europene de ploi si revarsarea Dunarii.

BBC relateaza ca miercuri a fost nevoie de elicoptere pentru a salva mai multe familii refugiate pe acoperisurile caselor lor din orasul german Deggendorf.

Oamenii nu au ascultat avertismentele legate de evacuare si nu au vrut sa-si paraseasca agoniseala de-o viata, drept pentru care acum au ramas numai cu hainele de pe ei, comenteaza jurnalistii britanici.

Pe de alta parte, tot in Germania, 30.000 de oameni din orasul Halle urmeaza sa fie evacuati, joi, dupa ce raurile din regiune au depasit cel mai inalt nivel din ultimii 400 de ani.

Oficiali ai Comisiei Europene au anuntat, miercuri, ca bilantul mortilor a ajuns la 13. Opt decese au fost inregistrate in Cehia, trei in Germania, doua in Austria. Doua persoane sunt date disparute in Austria.

BBC mai relateaza ca, in orasul austriac Krems, autoritatile s-au apucat sa construiasca un dig, in incercarea de a opri Dunarea.

Nici in Cehia situatia nu s-a imbunatatit. Mii de oameni si-au parasit casele, iar principala cale ferata care leaga Praga de Berlin este sub ape, trenurile fiind redirectionate pe alte rute.

Pana si animalele de la gradina zoologica din Praga au fost evacuate din calea apelor.

Un pod care asigura o legatura intre Vamosszabadi (Ungaria) si Medvedov (Medve, Slovacia) a fost inchis de catre autoritatile slovace, iar 40 de persoane de la Esztergom au fost evacuate din cauza riscului ca Dunarea sa inunde zone adiacente, in nordul Ungariei, miercuri, relateaza MTI.

Autoritatile locale au cerut locuitorilor cartierului Ligetfalu din Bratislava sa se pregateasca de evacuare.

Dunarea inregistra miercuri dupa-amiaza un nivel cu cativa centimetri sub cel istoric, de 9,9 metri, atins la Bratislava in 2002.