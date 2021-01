FOTO Ploile torentiale au provocat inundatii in Kosovo si Albania. Apele au distrus poduri si drumuri

In cartierele de la periferia capitalei kosovare Pristina, masinile erau aproape complet acoperite de apele noroioase. Echipe de salvare, la bordul unor barci pneumatice, verificau situatia locuitorilor din cladirile din aceste cartiere.Fortele de securitate kosovare au fost desfasurate "in mai multe locatii". Apele au distrus doua poduri in sudul Kosovo si au provocat prabusirea unui drum intr-un sat. In nord, 14 familii erau izolate intr-un catun."Echipele noastre se afla pe teren pentru a ajuta cu toate mijloacele disponibile. Facem apel la cetateni sa evite deplasarile pe perioada inundatiilor si a ploilor", a declarat Sami Spahiu, seful serviciilor de urgenta din Gjilan, estul Kosovo.In Albania vecina, ploile si zapada au provocat inundatii pe cateva mii de hectare in nord-vest si au afectat zeci de drumuri si cladiri, au declarat autoritatile.Cel putin 36 de familii din zona oraselor Lezha si Durres au fost evacuate si circa 20 de cladiri au fost avariate de ape, a declarat Ministerul AparariiCiteste si: