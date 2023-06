Inundatii in Arges: Copilul de 13 ani, dat disparut, a fost gasit mort - Update

Un adolescent de 13 ani a fost dat disparut, luni dimineata, in Surdulesti, Arges, mama sa anuntand ca acesta nu s-a mai intors acasa de aseara.

Desi exista posibilitatea ca acesta sa fi innoptat in alta parte, autoritatile iau in calcul si probabilitatea ca acesta sa fi fost luat de apele umflate ale Teleormanului, informeaza Realitatea TV.

Cod rosu de inundatii in 14 localitati din Teleorman: Varf maxim de viitura pe Vedea

Mama sa a fost cea care a anuntat autoritatile. La aceasta ora copilul, care nu era un bun inotator, fiind cautat de pompierii militari cu barcile pneumatice, dar si de localnici.

Barbat luat de ape in Prahova - pompierii incearca sa-l gaseasca pana la sosirea noptii

In Prahova, apele au facut deja o victima, fiind vorba de un barbat de aproximativ 40 de ani, care a alunecat in Bucovel. Copilul barbatului, in varsta de cinci ani, a fost gasit pe mal. Este in stare de soc, dar in afara oricaui pericol.

Updtate: La pranz, corpul copilului a fost gasit proptit intr-un punte, dupa mai multe ore de cautari. Trupul a fost gasit la un kilometriu in aval fata de locul in care a intrat in apa, pentru a o traversa.

