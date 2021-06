Ravagii ale ploilor in Vrancea. Cel putin 50 de gospodarii inundate intr-o comuna si circulatie restrictionata pe drumuri judetene

Potrivit ISU Vrancea, pompierii intervin in comuna Biliesti, unde circa 50 de gospodarii s-au umplut cu apa in urma precipitatiilor puternice din ultimele ore. 3 persoane au fost evacuate din calea apelor, dar si 10 autovehicule.In sprijinul echipajelor care intervin la Biliesti se deplaseaza o autospeciala de transport persoane si victime multiple cu 10 subofiteri din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani.In judetul Vrancea, e cod rosu de ploi abundente in 17 localitati din zona de munte.Vizate, pana la ora 12.00, sunt localitatile Vizantea-Livezi, Campuri, Nereju, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Reghiu, Nistoresti, Paltin, Paulesti, Vintileasca, Andreiasu de Jos, Negrilesti, Naruja, Valea Sarii, Barsesti si Spulber.In intervalul mentionat vor fi averse torentiale ce vor depasi 35...40 l/mp. In zona avertizata, in ultimele zile, s-au acumulat cantitati de apa, in medie, de peste 90...100 l/mp.Vrancea este unul dintre cele mai afectate judete in urma ploilor abundente din ultimele zile. Conform celor mai recente centralizari, cele mai afectate sunt comunele Biliesti, Reghiu, Tulnici si Vanatori.Zeci de gospodarii din aceste commune au fost inundate, iar oamnenii au fost evacuati si trimisi la rude, in afara oricarui pericol.La Reghiu, 20 de gospodarii sunt izolate, in comuna Tulnici, in satul Lepsa, 2 pensiuni si 20 de case de vacanta sunt izolate din cauza surparii unui podet. De asemenea, in satul Coza, 40 de locuinte sunt izolate rutier, accesul se face doar pietonal. Sambata, a avut loc o operatiune de salvare a persoanelor ramase izolate intre apele raului Zabala, pe raza comunei Nereju . Cu ajutorul unui sistem provizoriu tip tiroliana, s-a reusit evacuarea in siguranta a celor 12 persoane, dintre care 1 minor, 3 femei si 8 barbati, cu varste cuprinse intre 16 si 70 de ani.Probleme sunt si pe drumuri , mai mult sectoare de drumuri judetene fiind inchise:DJ 205 D - km 21, iesire din comuna Paltin spre Spulber, a fost inchis de autoritati pentru a-i feri pe soferi de pericole;205 D - pe raza comunei Nereju la km 29, podul peste Zabala, circulatia este restrictionata;DJ 204 E - este acoperit cu apa, fiind impracticabil intre satul Ciuslea, comuna Garoafa pana la satul Mircestii Vechi, comuna Vanatori;DJ 204 D, km 7-zona Podul Zamfirei este acoperit cu apa, fiind impracticabil.