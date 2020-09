Kim Jong Un lauda armata pentru ca a reconstruit "un taram socialist de basm", dupa inundatiile care au devastat Coreea de Nord

Kim a vizitat provincia Hwanghae de Nord, la sud de Phenian, unde au fost indepartate toate urmele calamitatilor, dupa care s-a reconstruit un ''taram socialist de basm'', informeaza agentia citata.Conducatorul Coreei de Nord vizitase deja si alte zone lovite de taifunuri, catre care transmisese alerte inaintea furtunilor, pentru a evita ca acestea sa produca pagube recoltelor si victime umane. Ulterior, el a trimis militari si membri ai partidului comunist sa ajute la refacerea comunitatilor.''Armata Poporului este formata din creatori ai tuturor miracolelor de pe acest pamant (...) Adevarata putere a Armatei Poporului nu sta in numarul de soldati si in puterea munitiei, ci in dragostea fierbinte de tara'', a declarat Kim, conform unui comunicat difuzat de KCNA.Agentia meteorologica nord-coreeana a comunicat luni ca tara a fost lovita in vara aceasta de ''fenomene meteorologice dezastruoase'', cu ploi puternice si taifunuri care au adus cea mai mare cantitate de precipitatii din ultimii 25 de ani. La nivel national, in Coreea de Nord s-au inregistrat ploi de 852,3 litri pe metru patrat, de trei ori mai mult decat anul trecut.Agricultura din Coreea de Nord este deosebit de vulnerabila la vremea nefavorabila, iar furtunile si inundatiile au provocat ingrijorare pentru situatia alimentara precara a tarii.