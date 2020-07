Mina Lupeni, inundata pentru prima oara in istoria ei de peste 150 de ani. Apele au ajuns in galeriile aflate la 300 de metri in subteran

Este pentru prima data in istoria de peste un secol si jumatate a exploatarii miniere cand apele Jiului de Vest au ajuns in galeriile aflate la 300 de metri in subteran. Si la mai bine de o saptamana de la inundatii , inca se lucreaza pentru scoaterea apei din abataje, anunta Radio Romania Actualitati. Lucrarile sunt ingreunate de faptul ca instalatiile electrice din subteran au fost afectate de apa si se lucreaza cu pompe de mare capacitate, amplasate la suprafata.De altfel, inca de saptamana trecuta, doua brigazi de mineri de la Lupeni au fost detasate la Mina Vulcan pentru a creste productia de huila, insa chiar si asa au existat probleme in aprovizionarea Termocentralei Mintia, care a fost oprita, din lipsa carbunelui, pentru mai multe zile.Potrivit Prefecturii judetului Hunedoara, care a intocmit ieri bilantul pagubelor provocate de inundatii, Mina Lupeni nu va primi despagubiri pe baza ordonantei care prevede acordarea de ajutoare celor care au avut de suferit dupa viituri, ci ar putea beneficia de ajutor din partea Ministerului Energiei, in componenta caruia se afla.