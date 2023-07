Mine antipersoana plutesc in deriva pe Dunare - vor ajunge din Bosnia in Romania?

Ploile devastatoare care au facut ravagii in fostul spatiu iugoslav ar putea deveni motiv pentru un scenariu alarmant in tarile vecine care se afla pe cursul Dunarii.

Zeci de mine antipersoana care au fost puse in Bosnia in timpul razboiului din anii '90 se afla sub apa. Minele pot fi purtate de apa Dunarii pana in tarile vecine.

Expertii bosniaci sunt in alerta, din cauza potentialului pericol reprezentat de aceste bombe, noteaza INews

Aproape 120.000 din aceste dispozitive explozibile erau marcate si pazite strict in 9400 campuri miniere. Potopul a luat cu totul o parte dintre semnele marcatoare iar, in unele locuri, chiar si minele au fost luate de ape, plutind acum pe valuri.

Inundatii fara precedent in Balcani - la cat a ajuns bilantul mortilor

Zeci de persoane au murit in urma inundatiilor din ultimele zile din Balcani.

Ads