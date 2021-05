Pericol de inundatii pe un rau din Cluj. Locuitorii, avertizati prin RoAlert sa se autoevacueze

"Pe parcusul noptii trecute a fost inregistrata o cresere a acumularii apei in barajul Somesul Rece I, situat in Defileul Somesul Rece, peste cota de siguranta a acestuia, ca urmare a precipitatiilor abundente si a topirii zapezii din zona de munte. A fost constituit Comitetul Judetean pentru Situatii de urgenta, iar o comisie din cadrul acestuia, condusa de catre prefectul judetului Cluj, alaturi de specialisti din cadrul Hidroelectrica si reprezentanti ai autoritatilor locale s-au deplasat la fata locului, pentru a evalua situatia si eventualele pericole care ar putea fi pentru populatia din zona", a transmis, luni, ISU Cluj.Sursa citata a precizat ca au fost luate masuri de inchidere a vanelor a doua dintre aductiunile suberane catre barajul de acumulare, pe langa deschiderea vanelor de fund ale barajului care asigurau un debit de scurgere de peste 3 mc/s."Cu toate acestea, acumularea de apa a crescut in continuare, ajungand, in jurul orei 01.00, la peste 1 cm peste deversorul de suprafata, fiind inregistrata o deversare peste cotele de siguranta ale barajului si in aval de barajul de acumulare. Astfel, a fost luata decizia de a se transmite, preventiv, un mesaj prin sitemul RO-Alert catre terminalelel mobile, situate intr-o arie selectata geometric de-a lungul raului Somesul Rece, intre localitatile Maguri- Racatau si lacul de acumulare din localitatea Gilau, prin care se solicita populatiei sa ia masuri de autoevacuare din zona", a mai transmis ISU.Sursa citata a explicat ca, din fericire, cresterea nivelului de acumulare s-a oprit, iar in aceste momente este in scadere, iar locuintele si locatarii acestora din zona respectiva sunt in siguranta.La fata locului comisia de specialitate, evalueaza in continuare situatia privind eventualele modificari care pot sa apara.