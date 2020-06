Peste 24.000 de angajati ai MAI actioneaza in sprijinul persoanelor afectate de fenomenele meteorologice si inundatii

Ziare.

com

In ultimele zile, efectivele MAI au actionat in 155 de localitati din 22 de judete, afectate de efectele ploilor abundente si ale inundatiilor, informeaza un comunicat al Ministerului de Interne.Conform sursei citate, fortele MAI au actionat pentru evacuarea apei din 95 de case, 1.107 curti, 514 beciuri si subsoluri, 25 anexe gospodaresti, 13 institutii publice si agenti economici, decolmatarea a 2 poduri. Traficul rutier a fost temporar afectat pe 9 drumuri nationale, 6 drumuri judetene si 2 drumuri comunale.In perioada 18 - 20 iunie, meteorologii au emis 22 de avertizari de cod rosu , 26 de cod portocaliu si doua atentionari de cod galben vizand fenomene meteorologice periculoase imediate. De asemenea, in intervalul de referinta au fost emise 9 avertizari si atentionari de fenomene hidrologice - cate trei de cod rosu, cod portocaliu si cod galben."Avand in vedere amploarea situatiei, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a dispus activarea grupelor operative in fiecare judet afectat si manevre de forte si tehnica la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din judetele in care nu s-au inregistrat efecte in sprijinul zonelor afectate", precizeaza MAI.Cele mai afectate judete sunt Caras-Severin, Timis si Hunedoara. Sambata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu pentru Moldova, Maramures, Transilvania, Dobrogea, local in Muntenia si in nordul Crisanei, precum si in zonele montane.In aceste zone, in intervalul 20 iunie, ora 12,00, - 21 iunie, ora 6,00, vor cadea cantitati de apa insemnate si va fi instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit meteorologilor, in zonele si perioadele mentionate se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50 pana la 80 l/mp. Vor fi si vijelii, descarcari electrice si grindina.De asemenea, in intervalul 20 iunie, ora 10,00, - 21 iunie, ora 10,00, este valabila o avertizare de cod galben pentru judetele Arad, Timis, Caras- Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Giurgiu, Ilfov si pentru Bucuresti.In aceste zone vor fi fenomene de instabilitate atmosferica accentuata, frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20 pana la 25 l/mp si pe arii restranse 40 pana la 50 l/mp.