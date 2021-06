Ploile au facut prapad in Vrancea. 11 localitati, afectate VIDEO

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea (ISU), in ultimele 24 de ore, la 112 au fost primite peste 100 de apeluri care sesizau producerea unor situatii de urgenta.Echipajele de pompieri au intervenit, atat in municipiul Focsani, cat si in comunele Biliesti, Ploscuteni, Sihlea, Tulnici si Vanatori, la misiuni pentru salvarea si evacuarea persoanelor si animalelor aflate in pericol, indiguiri cu saci de nisip pentru limitarea pagubelor, evacuarea apei din gospodarii, degajarea arborilor cazuti si eliberarea cailor de acces. Pentru a face fata situatiilor din judet, IGSU a trimis in Vrancea motopompe remorcabile de capacitate marita de la ISU Bucuresti, Ilfov, de la Brasov si Dambovita.In urma centralizarii pagubelor produse de ploi si inundatii, ISU Vrancea transmite ca 11 localitati au fost afectate de aceste fenomene: Focsani, Marasesti, Biliesti, Gugesti, Mera, Poiana Cristei, Ploscuteni, Reghiu, Spulber, Sihlea si Tulnici;57 de persoane au fost evacuate la Biliesti in timp ce fortele de interventie au salvat din calea apelor, in aceeasi localitate, 15 animale. 37 de locuinte la Biliesti si Spulber au fost inundate, dar si 82 de curti si gradini, cele mai multe la Biliesti, dar si la Ploscuteni, Gugesti si Tulnici.De asemenea, 4 drumuri au fost afectate de ploi si de viiturile formate: DN2 N, DJ 204D, DJ 205D, DJ 204F, precum si 16 drumuri comunale la Mera, Poiana Cristei, Spulber, Reghiu si Biliesti, iar 2 drumuri comunale au fost efectiv distruse in Poiana Cristei. Trei copaci smulsi de vant au cazut pe carosabil in municipiul Focsani,Cinci poduri si podete au fost afectate in timp ce alte 6 au fost distruse.La momentul de fata, in judetul Vrancea sunt impracticabile circulatiei DJ 204 D pe tronsonul Podul Zamfirei - Biliesti - Suraia si DJ 204E pe tronsonul Ciuslea-Mircestii Vechi.