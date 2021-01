Podul lui Cuza s-a prabusit din cauza ploilor. Constructia a fost ridicata in vremea domnitorului si a ramas in picioare peste 150 de ani

Localnicii din zona Banesti au postat pe retelele sociale fotografii cu vechiul pod de piatra prabusit in apele raului Doftana.In toamna anului trecut, a fost data in folosinta o pasarela metalica realizata chiar in apropierea vechiului pod, astfel ca legatura intre cele doua localitati este in continuare asigurata.De altfel, Podul lui Cuza era inchis de mai multi ani circulatiei."O pasarela peste raul Doftana, destinata locuitorilor navetisti din comuna Banesti si din municipiul Campina, va fi data in curand in folosinta. Aflata chiar langa podul de piatra construit pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza peste cursul aceluiasi rau, pasarela are structura metalica, cu stalpi de sustinere turnati la 12 metri adancime in albia raului. Pentru ca legatura dintre cele doua localitati, pe ruta respectiva, s-a intrerupt odata cu prabusirea partiala a Podului lui Cuza, am sprijinit crearea unei noi structuri, prin fonduri alocate de la Consiliul Judetean Prahova, in cadrul unui parteneriat cu autoritatile din Banesti si Campina.Astfel, prin asocierea dintre Consiliul Judetean Prahova, Consiliul Local Banesti si Consiliul Local Campina, lucrarile incepute in toamna la puntea pietonala de peste raul Doftana se apropie final. Valoarea totala a acestui obiectiv a fost de 1.512.341 lei fara TVA, iar contributia Consiliului Judetean Prahova s-a ridicat la 500.000 de lei", preciza, in luna mai a anului trecut, presedintele CJ de la acea vreme, Bogdan Toader.CITESTE SI: