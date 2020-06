Populatia din localitatile Rediu si Radauti Prut din judetul Botosani, informata despre iminenta producerii de inundatii

Ziare.

Potrivit sursei citate, la Radauti Prut sunt 32 de gospodarii in zona inundabila, iar la Rediu sunt in pericol de inundare opt locuinte. In cele 40 de gospodarii locuiesc 79 de persoane, dintre care opt copii."Pompierii militari si voluntari au avertizat populatia din casa in casa si au constatat ca majoritatea innopteaza la rude inca de ieri. Avand in vedere contextul epidemiologic, vor fi montate si cinci corturi pentru cetatenii care ar urma sa fie evacuati si care nu au alta posibilitate de cazare. Animalele au fost duse in locuri sigure, inca din cursul zilei de marti", a precizat Lupu.La ora 19,00, la Radauti Prut, raul Prut masura 580 centimetri, cu 170 centimetri peste cota de inundatie. Cu sprijinul populatiei, au fost pregatiti 1.500 de saci cu nisip, care vor fi folositi ca dig in calea apelor. De asemenea, alti 20.000 de saci mici de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani si trei basculante vor ajunge la Radauti Prut.Pentru coordonarea actiunilor din teren, la fata locului au ajuns presedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Botosani, prefectul Dan Nechifor, si inspectorul-sef al ISU Botosani, Cristian Amarandei.