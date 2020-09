FOTO VIDEO Potop in Romania: Drumuri blocate, inundatii si copaci doborati. Cum arata cele mai afectate zone de furtunile violente

Ploi abundente in judetele Botosani si Bacau

FOTO:Monitorul de Botosani

Valea Oltului: Un copac blocheaza drumul

Drumuri blocate de copacii doborati de vant in judetul Valcea

Judetul Vrancea: Furtuna a doborat un arbore pe sosea, intre Tifesti si Bolotesti

Hunedoara: Locuinte din Petrosani si Vulcan, dar si un segment din DN66 A - afectate de ploile puternice

La aceasta ora, in seara zilei de sambata, in mai multe judete din tara ploua abundent, instabilitate atmosferica este accentuata, sunt vijelii puternice, averse torentiale, grindina si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa depasesc 35...50 l/mp.Ploile s-au dezlantuit in judetul Botosani, inregistrandu-se cantitati mari de apa pe metru patrat. In municipiul Botosani ploile au facut ravagii, multe intersectii fiind inundate.La Bacau, circulatia automobilelor a fost ingreunata de un vant puternic, insotit de ploi.Un copac a cazut pe carosabil pe DN7, in apropiere de manastirea Cozia. Se circula alternativ. Politia Calimanesti se deplaseaza la fata locului."DN7, in apropiere de manastirea Cozia - Calimanesti, copac cazut pe carosabil, sensul Sibiu Valcea blocat, se circula alternativ", anunta politistii valceni.Vantul puternic a rupt mai multi copaci care au cazut pe carosabil, pe doua drumuri din judetul Valcea, echipaje ale ISU intervenind pentru indepartarea acestora, Circulatia rutiera, afectata de trunchiurile cazute pe sosele, a fost dirijata de catre politisti.Echipaje din cadrul ISU Valcea intervin pentru indepartarea mai multor copaci care au fost doborati de vantul puterinc pe carosabil pe drumul national.Circulatia este blocata pe DN7, in localitatea Milcoiu, si pe drumul judetean 678A, intre localitatile MIhaesti si Munteni.Pe DN7, in apropiere de manastirea Cozia - Calimanesti, sensul de mers Sibiu - Valcea este blocat si se circula alternativ pe celalat sens, traficul rutier fiind dirijat de catre politisti, informeaza Politia Judeteana Valcea.O mare parte din judetul Vrancea a fost lovita de o furtuna care a adus ploaie torentiala si vant extrem de puternic. Rafalele au doborat un arbore pe drumul judetean DJ 205B, intre Tifesti si Bolotesti, pe raza comunei Tifesti. Pentru degajarea partii carosabile, a intervenit un echipaj de la Statia de Pompieri din Panciu cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma.Mai multe locuinte din municipiile Petrosani si Vulcan, dar si un segment de 20 de metri de pe DN 66 A, la iesirea din Petrosani, au fost afectate de ploile care au cazut sambata in zona Vaii Jiului.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, probleme au fost semnalate si in partea de nord a judetului, unde reteaua de alimentare cu energie electrica din cinci localitati a fost avariata din cauza fenomenelor meteo extreme.Trei echipaje ale Detasamentului de pompieri Petrosani lucreaza in prezent la evacuarea apei care a intrat in sapte garsoniere aflate intr-un bloc de pe Aleea Muncii, din Vulcan, si in alte opt gospodarii de pe strada Radu Sapca din cartierul Aeroport, in Petrosani."Inundarea imobilelor s-a produs ca urmare a suprasolicitarii sistemului de canalizare, ce nu a facut fata cantitatilor insemnate de precipitatii. Pompierii actioneaza cu motopompe si autospeciale pentru evacuarea apei din zonele inundate", precizeaza ISU Hunedoara.Conform Prefecturii Hunedoara, se inregistreaza probleme si la statia de tratare a apei care deserveste orasul Petrila si o parte a municipiului Petrosani.De asemenea, DN 66 A, la iesirea din municipiul Petrosani, a suferit surpari pe un segment de aproximativ 20 de metri, in dreptul Stadionului Jiul, ca efect al infiltrarii apei de ploaie, din reteaua de canalizare, sub covorul asfaltic.Circulatia pe acest tronson se desfasoara cu restrictii si este supravegheata de Politia Rutiera din Petrosani.Primaria Petrosani impreuna cu pompierii si politistii din Valea Jiului monitorizeaza in continuare situatia creata de ploile abundente.Fenomenele meteo produse in ultimele ore au generat avarii si la reteaua de curent in localitatile Dumbrava de Sus, Buces, Blajeni, Tomesti si Bulzestii de Sus, din nordul judetului Hunedoara.