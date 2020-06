Prutul a depasit in tara cota de inundatie cu 5 centimetri. Oamenii de la balastierele si stanile din Lunca Prutului, avertizati sa evacueze zona

Ziare.

"Potrivit informatiilor furnizate de Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani, raul Prut, la intrarea in tara, a depasit cota de inundatie cu 5 cm. Astfel, la ora 21.00, la Oroftiana, raul Prut masura 475 cm", a transmis, duminica seara, ISU Botosani.Sursa citata a precizat ca tendinta este de crestere, dar la aceasta cota, nu exista riscul ca gospodariile populatiei sa fie afectate."Inca din cursul zilei de duminica, populatia a fost avertizata sa nu desfasoare activitati in zonele inundabile si in lunca Prutului. Totodata, persoanele care desfasoara activitati economice in Lunca Prutului (balastiere si stani) au fost anuntate sa evacueze zona", au mai transmis pompierii.Doua echipaje ale ISU Botosani sunt in teren si monitorizeaza situatia.