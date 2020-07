Ruperea de nori din vestul tarii a afectat 11 localitati din sase judete

Potrivit sursei citate, cel mai afectat de ploi a fost judetul Bihor, unde inundatiile au provocat inundatii in mai multe localitati. "In numai o ora, aversele torentiale au produs acumulari mari de apa in localitatile Cristioru de Jos, Saliste de Vascau, Vascau si Carpinet. Pe langa salvarea oamenilor care se aflau in pericol, colegii nostri au actionat si pentru evacuare apei din gospodariile afectate", a mai transmis IGSU.Un alt judet in care s-a inregistrat un numar mare de interventii a fost Timis, unde mai multe echipaje cu motopompe au actionat la nivelul a 2 localitati pentru extragerea apei din 11 curti. "La acest moment, nu sunt in desfasurare interventii pentru inlaturarea efectelor inundatiilor", arata IGSU.