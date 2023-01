Solidaritate romaneasca si mentalitate de sinistrat. 30 de familii o iau de la zero

"Nu m-am gandit niciodata ca o s-o iau de la capat la 70 si de ani". Sunt cuvintele doamnei Didina, din Dorohoi, judetul Botosani, care si-a pierdut anul trecut casa si tot ce a strans o viata-ntreaga. Apele i-au pus locuinta la pamant si i-au distrus toate bunurile. Nu i-a ramas o haina.

In aceeasi situatie se afla sute de dorohoieni care vara trecuta au asistat neputinciosi la scene de groaza pe care le viseaza sau le retraiesc si acum, dupa un an. "De cate ori inchid ochii, vad cum vin apele", spune o alta doamna, tulburata de amintirea inundatiilor.

Pentru 30 de familii care si-au pierdut locuintele, Habitat for Humanity a construit la Dorohoi, pe un un fost camp de orz, 30 de case. "Casele au fost facute cu suflet", le spune Adi Magda, coordonatorul santierului de la Dorohoi, sinistratilor emotionati, cu o seara inainte ca acestia sa-si primeasca, fiecare, cheia de la noua locuinta.

A doua zi, urmeaza sa se sfarseasca, pentru ei, un an cumplit, trait de cei mai multi in niste containere din tabla puse de Primarie intr-o autobaza de langa santier pentru familiile care nu au avut alta optiune.

"Ce conditii sa fie?", imi raspunde doamna Maria Daniluta, de 75 de ani, la intrebarea stupida, ridicand din umeri. Se vede cu ochiul liber ce conditii sunt intr-o cutie de tabla cat un hol mai mare, cu baie comuna in parcare, cu toate hainele claie peste gramada, acoperite cu o patura, mai multe cutii ingramadite intr-un colt, cu un resou pe care stateau doua oale cu mancare, un pat intr-un colt si un televizor mic pe o masa.

Singurul lucru care dadea iluzia ca ma aflam intr-o locuinta era un ceas agatat pe perete. "Asta-i tot ce am. Iarna-i frig, vara te frige tabla asta, mancarea la resou. Stam cum putem", spune femeia cu zambetul pe buze, entuziasmata totusi ca nepotii si cumnata sa au parte de un nou inceput in casa primita de la Habitat for Humanity. "Eu eram proprietara unde au venit apele, dar am cedat dreptul meu cumnatei, ea are copii. Deocamdata mai stau aici, astept sa vad unde o sa ma duca de la Primarie", spune ea.

In timp ce-mi povesteste cum a fost salvata de pompieri la inundatii, primeste o vizita. Vecina sa de modul, Andreea, apare cu bebelusul ei de patru luni in brate. Andreea are 20 de ani si locuieste intr-un container cu sotul ei, sora si mama. Singurul lor venit este alocatia copilului, iar sotul ei lucreaza cu ziua.

Au pierdut casa in care stateau la inundatii, casa care era a bunicului, si acum asteapta de la Primarie un acoperis deasupra capului. "N-avem nicio posibilitate sa ne facem casa noastra", spune Andreea, mirata de intrebare. "S-o grabit repede la maritat", comenteaza doamna Maria. "Le-o trebuit lor copil, da ce sa-i faci faci, dragostea-i dragoste, te arde si-n calcaie", adauga zambind.

Afara, printre containere, cativa copii se joaca nepasatori cu mingea. La cativa metri mai incolo se fac ultimele pregatiri pentru ceremonia de inmanare a cheilor.

Cei mai multi dintre oamenii care si-au luat in primire casele sunt batrani, tinerii au plecat la munca in strainatate, iar altii, bolnavi, si-au trimis reprezentanti.

Adrian Piftor si sotia sa au, fiecare, 36 de ani si au plecat la munca in Italia. Mama, matusa, verisoara cu sotul si copiii au venit sa preia in locul lor casa la a carei constructie au participat. Au plantat crini de toamna si crizanteme in fata casei si au venit cu aparatul foto sa faca poze sa le trimita si celor doi proprietari.

Roxana Bucata

