Venetia va putea fi protejata de inundatii. Un sistem de diguri mobile a fost testat cu succes

Proiectul MOSE (acronim pentru Modulo Sperimentale Elettromeccanico / Modul Experimental Electromecanic) este un sistem de inginerie complex, ce ar trebui sa asigure "impermeabilizarea" orasului italian gratie celor 78 de diguri ale sale, plasate in punctele de intrare a apei in laguna.MOSE consta dintr-o retea de cutii umplute cu apa, concepute pentru a putea fi ridicate in 30 de minute, creand astfel o bariera capabila sa reziste in fata unei cresteri a nivelului apei cu trei metri peste valorile obisnuite.Venetia se confrunta cu regularitate cu fenomenul "acqua alta", o mare anormal de inalta, care inunda zecile de magazine si de hoteluri locale, inclusiv celebra piata San Marco."Sper ca va functiona", a declarat inaintea acestui test Luca Zaia, presedintele regiunii Veneto, referindu-se la acest proiect realizat cu un buget de aproximativ 7 miliarde de euro, desi ar fi trebuit sa coste doar 2 miliarde de euro atunci cand proiectul a fost demarat, in 2003.Potrivit unor declaratii facute de Elisabetta Spitz, o coordonatoare a proiectului MOSE, sistemul va deveni operational incepand din toamna, desi numeroase lucrari si teste raman de efectuat."Trebuie sa facem in asa fel incat sa existe acest instrument de securitate in urmatorul sezon de toamna-iarna", a declarat seful guvernului italian, Giuseppe Conte, venit la Venetia cu aceasta ocazie.